പന്തളത്ത് ഭാര്യയെ കുത്തിക്കൊലപ്പെടുത്തി ചാക്കിലാക്കി ഉപേക്ഷിച്ചു; രണ്ടാം ഭര്‍ത്താവ് പിടിയില്‍

Posted on: December 19, 2020 7:33 am | Last updated: December 19, 2020 at 7:33 am