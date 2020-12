അനുകൂല സാഹചര്യം ഉപയോഗിക്കാനാകാത്തത് കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ സംഘടനാ ദൗര്‍ബല്യം ആണെന്ന് കെ സുധാകരന്‍

Posted on: December 16, 2020 3:46 pm | Last updated: December 16, 2020 at 3:48 pm