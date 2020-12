തിരുവനന്തപുരം മേയര്‍ ശ്രീകുമാറിന് പരാജയം; തോല്‍പ്പിച്ചത് ബി ജെ പി സ്ഥാനാര്‍ഥി

Posted on: December 16, 2020 12:05 pm | Last updated: December 16, 2020 at 12:05 pm