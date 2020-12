ഐപിഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ തിരികെ വിളിച്ചത് അംഗീകരിക്കാനാകില്ല; ആവശ്യമെങ്കില്‍ കോടതിയെ സമീപിക്കുമെന്ന് പശ്ചിമ ബംഗാള്‍

ഐപിഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെ തിരികെ വിളിച്ചത് അംഗീകരിക്കാനാകില്ല; ആവശ്യമെങ്കില്‍ കോടതിയെ സമീപിക്കുമെന്ന് പശ്ചിമ ബംഗാള്‍

Posted on: December 13, 2020 4:37 pm | Last updated: December 13, 2020 at 4:37 pm