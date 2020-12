ലോകത്ത് കൊവിഡ് ബാധിതരായത് 7,21,06,141 പേര്‍; 5,04,90,465 പേര്‍ രോഗമുക്തരായി

Posted on: December 13, 2020 10:07 am | Last updated: December 13, 2020 at 10:09 am