മതവിവേചനം: ഇന്ത്യയും ഫ്രാൻസും തമ്മിൽ സമാനതകളുണ്ട്

ഇന്ത്യയിലെ ബി ജെ പി ഭരിക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങൾ കൊണ്ടുവരുന്ന മതപരിവർത്തന വിരുദ്ധ നിയമം പോലെ വംശീയമായ വിവേചനത്തിന്റെ നഗ്നമായ ആവിഷ്‌കാരമാണ് ഇത്തരം നിയമങ്ങൾ.

Posted on: December 13, 2020 5:00 am | Last updated: December 12, 2020 at 11:32 pm