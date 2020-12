അമേരിക്കയില്‍ 24 മണിക്കൂറിനിടെ 226,925 പേര്‍ക്ക് കൊവിഡ്; 2,869 പേര്‍ക്ക് ജീവഹാനി

Posted on: December 12, 2020 6:37 am | Last updated: December 12, 2020 at 8:23 am