രാജസ്ഥാനില്‍ ബി ടി പി എം എല്‍ എമാര്‍ അശോക് ഗെഹ്ലോട്ട് സര്‍ക്കാറിനുള്ള പിന്തുണ പിന്‍വലിച്ചു

Posted on: December 11, 2020 7:26 pm | Last updated: December 11, 2020 at 7:28 pm