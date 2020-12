വാക്‌സിന്‍: പ്രതീക്ഷയും വെല്ലുവിളികളും

ഏത് കൊവിഡ് വാക്സിന്‍ സ്വീകരിച്ചാലും പ്രോട്ടോകോള്‍ മറക്കാതിരിക്കണം. അത് വളരെ പ്രധാനമാണ്.

അസോ. പ്രൊഫസര്‍, കോഴിക്കോട് മെഡി.കോളജ്

Posted on: December 11, 2020 5:00 am | Last updated: December 10, 2020 at 11:24 pm