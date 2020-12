ജനാധിപത്യത്തിനു നേരെ വാളോങ്ങി നിതി ആയോഗ്

മോദിയും ഷായും ചേര്‍ന്ന് അദാനിക്കും അംബാനിക്കും രാജ്യത്തെ തീറെഴുതിക്കൊടുക്കുമ്പോള്‍ വിയോജിപ്പിന്റെ ശബ്ദം ഉയരാത്ത ഒരു സ്ഥിതിവിശേഷമാണ് നിതി ആയോഗ് സി ഇ ഒ സ്വപ്‌നം കാണുന്നത്.

Posted on: December 11, 2020 5:00 am | Last updated: December 10, 2020 at 11:14 pm