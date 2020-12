കല്ലാമലയിലെ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ക്ക് പരിഹാരമായി; കെ പി ജയകുമാറിന്റെ സ്ഥാനാര്‍ഥിത്വം മുല്ലപ്പള്ളി മരവിപ്പിച്ചു

Posted on: December 3, 2020 12:54 pm | Last updated: December 3, 2020 at 12:54 pm