ആര്‍ട്ടിക്കിള്‍ 370 റദ്ദാക്കിയ ശേഷം ജമ്മു കശ്മീരില്‍ ഇതാദ്യമായി തിരഞ്ഞെടുപ്പ്; ജില്ലാ വികസന കൗണ്‍സിലിലേക്കുള്ള വോട്ടെടുപ്പ് എട്ടു ഘട്ടങ്ങളായി

Posted on: November 28, 2020 11:53 am | Last updated: November 28, 2020 at 1:56 pm