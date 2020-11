സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ തീപ്പിടിത്തം; ഷോര്‍ട്ട് സര്‍ക്യൂട്ടാണോ കാരണമെന്ന് കൃത്യമായി കണ്ടെത്താനുള്ള സംവിധാനം ഇല്ലെന്ന് ഫോറന്‍സിക് ലാബ്

Posted on: November 19, 2020 5:16 pm | Last updated: November 19, 2020 at 5:16 pm