1.8 സെക്കന്‍ഡിനുള്ളില്‍ 100 കിലോമീറ്റര്‍ വേഗം; അമേരിക്കയില്‍ നിന്നൊരു ഇലക്ട്രിക് ഹൈപര്‍ കാര്‍

Posted on: November 19, 2020 5:05 pm | Last updated: November 19, 2020 at 5:05 pm