പൊന്മുടി അണക്കെട്ടിന്റെ ഷട്ടറുകള്‍ ഇന്ന് തുറക്കും; ജാഗ്രതക്ക് നിര്‍ദേശം

Posted on: November 19, 2020 2:14 am | Last updated: November 19, 2020 at 2:14 am