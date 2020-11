നോവുകൾക്ക് മായ്ക്കാനാകാത്ത നക്ഷത്രത്തിളക്കം

നിറപ്പകിട്ടാർന്ന യൂനിഫോറത്തിനും തിളങ്ങിത്തൂങ്ങുന്ന മെഡലുകൾക്കുമിടയിൽനിന്ന് ജസീല എന്ന പോലീസുകാരി ജീവിതം പറയുമ്പോൾ ആ കണ്ണുകളിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നത് ദൃഢനിശ്ചയത്തിന്റെയും ആത്മവിശ്വാസത്തിന്റെയും ജ്വലനമാണ്. സേവന കാലത്തെ അർപ്പണബോധത്തിനും ആത്മാർഥതക്കും ലഭിച്ച പോലീസ് മെഡൽ ഡി ജി പിയിൽ നിന്നും ഏറ്റുവാങ്ങിയതിന്റെ സന്തോഷത്തിലാണിവർ. അപകടത്തെ തുടർന്ന് ആറ് മാസം കിടപ്പിലായതിനാൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം പുരസ്‌കാരം സ്വീകരിക്കാനായില്ല. അതിനിടയിൽ അർബുദം ബാധിച്ചപ്പോഴും തളരാത്ത ധൈര്യത്തോടെ നേരിട്ടു.

