ജി-20 രാജ്യങ്ങളിലെ സാമ്പത്തിക പട്ടികയില്‍ സഊദി അറേബ്യ പതിനാറാം റാങ്കില്‍

Posted on: November 18, 2020 8:22 pm | Last updated: November 18, 2020 at 8:22 pm