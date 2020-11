മദ്റസാ വിദ്യാർഥിനികൾക്ക് വെളുത്ത മുഖമക്കന; നിര്‍ദേശം നേരത്തേ നടപ്പിലാക്കി സുന്നി വിദ്യാഭ്യാസ ബോര്‍ഡ്

Posted on: November 17, 2020 7:04 pm | Last updated: November 17, 2020 at 7:04 pm