ചൈനയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ 15 രാജ്യങ്ങള്‍ ചേര്‍ന്ന് സ്വതന്ത്ര വ്യാപാര കരാര്‍ നിലവില്‍ വന്നു; ഇന്ത്യ ഇല്ല

Posted on: November 15, 2020 2:46 pm | Last updated: November 15, 2020 at 2:48 pm