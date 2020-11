ഖലീഫ ബിന്‍ സല്‍മാന്‍ ചരിത്രത്തില്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ കാലം അധികാരത്തിലിരുന്ന പ്രധാനമന്ത്രി

Posted on: November 11, 2020 8:21 pm | Last updated: November 11, 2020 at 8:21 pm