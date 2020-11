ലഡാക്കില്‍ നിന്ന് സൈനിക പിന്‍മാറ്റത്തിന് മൂന്ന് ഘട്ട പദ്ധതി നടപ്പാക്കാനൊരുങ്ങി ഇന്ത്യയും ചൈനയും

Posted on: November 11, 2020 4:23 pm | Last updated: November 11, 2020 at 4:23 pm