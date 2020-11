മൂന്നാം ഘട്ട പരീക്ഷണത്തില്‍ 90 ശതമാനം കാര്യക്ഷമത കാണിച്ച് ഫിസറിന്റെ കൊവിഡ് വാക്‌സിന്‍

Posted on: November 9, 2020 5:47 pm | Last updated: November 9, 2020 at 5:50 pm