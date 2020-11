ഞാന്‍ എല്ലാ അമേരിക്കക്കാരുടെയും പ്രസിഡന്റ്; വിശ്വാസം കാത്ത് സൂക്ഷിക്കും: ബൈഡന്‍

വാഷിങ്ടണ്‍ | അമേരിക്കന്‍ ജനത തന്നിലര്‍പ്പിച്ച വിശ്വാസം കാത്തു സൂക്ഷിക്കുമെന്ന് നിയുക്ത യു.എസ് പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡന്‍. എല്ലാ അമേരിക്കക്കാരുടെയും പ്രസിഡന്റായിരിക്കും താനെന്നും അദ്ദേഹം ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

അമേരിക്ക, മഹത്തായ ഈ രാജ്യത്തെ നയിക്കാന്‍ എന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്തതില്‍ ഞാന്‍ നന്ദിയുള്ളവനാണ്. ഞങ്ങള്‍ക്ക് മുന്നിലുള്ള ജോലി കഠിനമായിരിക്കും, പക്ഷേ ഞാന്‍ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു, ഞാന്‍ എല്ലാ അമേരിക്കക്കാരുടെയും പ്രസിഡന്റായിരിക്കും, നിങ്ങള്‍ എനിക്ക് വോട്ട് ചെയ്താലും ഇല്ലെങ്കിലും.നിങ്ങള്‍ എന്നില്‍ അര്‍പ്പിച്ച വിശ്വാസം ഞാന്‍ സൂക്ഷിക്കും -ബൈഡന്‍ വ്യക്തമാക്കി.

America, I’m honored that you have chosen me to lead our great country.

The work ahead of us will be hard, but I promise you this: I will be a President for all Americans — whether you voted for me or not.

I will keep the faith that you have placed in me. pic.twitter.com/moA9qhmjn8

