അമേരിക്കയില്‍ ഇതിനകം വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയത് ഒമ്പത് കോടിയോളം പേര്‍

Posted on: November 1, 2020 6:22 am | Last updated: November 1, 2020 at 6:51 am