പത്തനംതിട്ടയില്‍ കൊവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം 15,000ത്തോടടുക്കുന്നു

Posted on: October 30, 2020 8:41 pm | Last updated: October 30, 2020 at 8:41 pm