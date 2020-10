തുര്‍ക്കിയിലും ഗ്രീസിലും വന്‍ ഭൂചലനം; നിരവധി കെട്ടിടങ്ങള്‍ നിലംപൊത്തി

Posted on: October 30, 2020 7:36 pm | Last updated: October 30, 2020 at 7:36 pm