പദ്മാവത് സിനിമക്കെതിരെ പ്രതിഷേധിച്ചവരെ കേസില്‍ നിന്ന് ഒഴിവാക്കുന്നു

Posted on: October 28, 2020 10:00 am | Last updated: October 28, 2020 at 10:00 am