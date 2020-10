യു പിയില്‍ പശുകശാപ്പ് നിയമത്തിന്റെ ദുരുപയോഗം വ്യാപകം; കണ്ടെത്തുന്ന മാംസമെല്ലാം പശുവിന്റെതായി ചിത്രീകരിക്കുന്നുവെന്നും അലഹബാദ് ഹൈക്കോടതി

Posted on: October 26, 2020 3:14 pm | Last updated: October 26, 2020 at 3:23 pm