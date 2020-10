കൊവിഡ് വ്യാപനം അതിരൂക്ഷം; കൈപ്പമംഗലം പഞ്ചായത്ത് ഇന്ന് മുതല്‍ പൂര്‍ണമായും അടയ്ക്കും

Posted on: October 25, 2020 9:06 am | Last updated: October 25, 2020 at 9:06 am