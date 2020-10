കുടിവെള്ളം പാഴാക്കിയാല്‍ കനത്ത പിഴ; പുതിയ വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചു

Posted on: October 24, 2020 6:19 am | Last updated: October 24, 2020 at 6:19 am