FACTCHECK: പെണ്‍കുട്ടികളുടെ വിവാഹ പ്രായം 21 ആക്കിയോ? പുതിയ നിയമം നവംബറിൽ പ്രാബല്യത്തിലോ? സത്യമറിയാം

Posted on: October 21, 2020 4:49 pm | Last updated: October 21, 2020 at 5:17 pm