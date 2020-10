കൈക്കോട്ടും കണ്ടിട്ടുണ്ട് കൈയിൽ തഴമ്പുമുണ്ട്

പതിവുകാഴ്ചകളായി മാറിയ ഏകാന്തതക്കും മടുപ്പിക്കുന്ന അടച്ചിടലിനും ഇടയിൽ ഒത്തുചേർന്ന സൗഹൃദത്തിലാണ് ആദ്യമായി അവർ കൃഷിയെ പറ്റി സംസാരിച്ചു തുടങ്ങുന്നത്. പച്ചക്കറി കൃഷിയിൽ തുടങ്ങി വാഴകൃഷിയിൽ എത്തിനിന്ന ചർച്ചകൾക്കൊടുവിലാണ് വർഷങ്ങളായി ക്രിക്കറ്റും ഫുട്ബോളും കളിക്കുന്ന തരിശ് പാടം ഇവർക്കിടയിലേക്ക് വന്നത്. കളിക്കാൻ തച്ചുറപ്പിച്ച പാടം ഉഴുതുമറിക്കാം. ആ യുവത്വം പാടത്ത് നെൽകൃഷി ചെയ്യാൻ തീരുമാനിക്കുകയും നൂറുമേനി വിജയം കൊയ്യുകയും ചെയ്ത കഥ.

