നിയമവാഴ്ചയുടെ എതിര്‍ വാഴ്ചയാണ് മാധ്യമ വിചാരണ

തെളിവുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ഒരു കേസിൽ ‍കോടതി എടുക്കുന്ന തീരുമാനം മുമ്പ് മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ പുറത്തുവന്ന വിവരങ്ങളുമായി ഒത്തുപോകണമെന്നില്ല.

Posted on: October 18, 2020 4:00 am | Last updated: October 17, 2020 at 11:36 pm