മുവാറ്റുപുഴയില്‍ കാറും ലോറിയും കൂട്ടിയിടിച്ച് ഒരാള്‍ മരിച്ചു

Posted on: October 16, 2020 12:31 am | Last updated: October 16, 2020 at 12:31 am