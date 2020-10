ഹൈദരാബാദില്‍ വീടുകള്‍ക്ക് മുകളിലേക്ക് മതില്‍ ഇടിഞ്ഞുവീണ് ഒമ്പത് മരണം

Posted on: October 14, 2020 10:04 am | Last updated: October 14, 2020 at 10:39 am