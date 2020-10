പത്തനംതിട്ടയില്‍ കോടതികള്‍ കണ്ടെയ്‌ൻമെന്റ് സോണില്‍; കോടതികളുടെ പ്രവര്‍ത്തനം നിര്‍ത്തിവെക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ബാര്‍ അസോസിയേഷന്‍

Posted on: October 11, 2020 9:12 pm | Last updated: October 11, 2020 at 9:14 pm