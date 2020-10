ഉത്സവ ദിനങ്ങള്‍ വരുന്നു; ജാഗ്രത കൈവിട്ടാല്‍ കൊവിഡ് സ്ഥിതി കൂടുതല്‍ അപകടകരമാകും: കേന്ദ്ര മന്ത്രി

Posted on: October 11, 2020 4:34 pm | Last updated: October 11, 2020 at 4:34 pm