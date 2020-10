സുജ ഇരുമ്പ് വടികൊണ്ട് തലക്കടിച്ചു,സുനീഷ് വെട്ടുകത്തി കൊണ്ട് വെട്ടി; സനൂപിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയത് കൂട്ടമായി ആക്രമിച്ച്

Posted on: October 8, 2020 9:58 am | Last updated: October 8, 2020 at 12:04 pm