ലോകത്ത് പത്തിലൊന്ന് പേര്‍ക്കും കൊവിഡ് 19 ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടാകാമെന്ന് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന

Posted on: October 5, 2020 7:35 pm | Last updated: October 5, 2020 at 7:37 pm