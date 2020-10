ഗാന്ധി സ്മരണ എന്ന പ്രതിരോധം

സ്വാതന്ത്ര്യ സമര കാലത്ത് തന്നെ ഹിന്ദു മഹാസഭ ഹിന്ദുത്വ രാഷ്ട്രത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞെങ്കിലും ആ ചിന്താധാര ഗാന്ധിജിയുടെ ജീവനെടുക്കുമെന്ന് കരുതിയതല്ല. ഇന്ന് ആ രാഷ്ട്രീയമാണ് രാജ്യം ഭരിക്കുന്നത്. അതുണ്ടാക്കിയ ഏറ്റവും വലിയ അപകടം ഇന്ത്യന്‍ ബഹുസ്വരതയുടെ നൈതികതയെ വേരോടെ പിഴുതെറിഞ്ഞു എന്നതാണ്. 1992ല്‍ നടത്തിയ ബാബരി മസ്ജിദിന്റെ തകര്‍ക്കലും തുടര്‍ന്ന് ഹിന്ദുത്വ രാഷ്ട്രീയം ഭരണകൂട അധികാര ശക്തിയായി വളര്‍ന്നതും പെട്ടെന്നാണ്.

October 2, 2020