രോഗിയെ പുഴുവരിച്ച സംഭവം: ഡോക്ടര്‍ ഉള്‍പ്പെടെ മൂന്നു പേര്‍ക്ക് സസ്‌പെന്‍ഷന്‍

Posted on: October 2, 2020 3:28 pm | Last updated: October 2, 2020 at 5:16 pm