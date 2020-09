ബാബരി വിധി: രോഷവും നിരാശയും അണപൊട്ടിയൊഴുകി സോഷ്യല്‍ മീഡിയ

കോഴിക്കോട് | കര്‍സേവകര്‍ ബാബരി മസ്ജിദ് തകര്‍ത്ത സംഭവം ആസൂത്രിതമല്ലെന്നും ഗൂഢാലോചന നടത്തിയതിന് തെളിവില്ലെന്നുമുള്ള പ്രത്യേക സി ബി ഐ കോടതി വിധിയെ തുടര്‍ന്ന് സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളില്‍ രോഷവും നിരാശയും. ബാബരി മസ്ജിദ് നിലനിന്നിരുന്ന ഭൂമിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസില്‍ സുപ്രീം കോടതി വിധി വന്നപ്പോള്‍ കേരളത്തിലെ നിയമസഭാംഗം എം സ്വരാജ് ഫേസ്ബുക്കില്‍ കുറിച്ച അഭിപ്രായം പലരും ഷെയര്‍ ചെയ്യുന്നുണ്ട്.

വി എം സുധീരന്‍, വി ടി ബല്‍റാം, സീതാറാം യെച്ചൂരി അടക്കമുള്ള രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കള്‍ക്ക് പുറമെ, പ്രശാന്ത് ഭൂഷണ്‍ തുടങ്ങിയ അഭിഭാഷകരും മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകരും പൊതുപ്രവര്‍ത്തകരും സാംസ്‌കാരിക പ്രവര്‍ത്തകരും എഴുത്തുകാരുമെല്ലാം വിധിക്കെതിര അതിരോഷത്തോടെ പ്രതികരിച്ചു. മാത്രമല്ല, വിധിയുടെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ ട്രോളുകളും വരുന്നുണ്ട്.

In New India, crime pays! Once the Supreme Court ruled last year that the persons who demolished the Babri mosque would be given its land, the only way to square this immoral circle was to make sure the criminals are acquitted.

That has now happened.https://t.co/anu71kzg3U

