ഇന്ത്യ വാങ്ങിയത് 60,093 വെന്റിലേറ്ററുകള്‍; ആശുപത്രികളില്‍ സ്ഥാപിച്ചത് 23,699 എണ്ണം മാത്രം

Posted on: September 24, 2020 5:43 pm | Last updated: September 24, 2020 at 5:43 pm