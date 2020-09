വിവാദമല്ല, വേണ്ടത് നയതന്ത്ര സൗഹൃദം

75 ലക്ഷത്തോളം പ്രവാസികള്‍ ഇന്ന് വിവിധ അറബ് രാജ്യങ്ങളില്‍ ജീവസന്ധാരണം തേടുന്നുണ്ട്. മറ്റൊരു രാജ്യവുമായി ഇല്ലാത്ത ശക്തമായ സൗഹൃദമാണ് യു എ ഇയും സഊദിയും ഖത്വറുമായുമൊക്കെ നമ്മുടെ രാജ്യവും ജനതയും ഊട്ടിവളര്‍ത്തിയിരിക്കുന്നത്. നല്ല നയതന്ത്ര സൗഹൃദം നിലനിന്നെങ്കിലേ സുഗമമായ ആദാനപ്രദാനങ്ങള്‍ നടക്കൂ. ആ വശം ഉള്‍ക്കൊള്ളാതെയാണ് ഭക്ഷണക്കിറ്റ് വിതരണം ചെയ്തതിനെയും ഖുര്‍ആന്‍ കോപ്പികള്‍ സ്വീകരിച്ചതിനെയും ചിലര്‍ നോക്കിക്കാണാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നത്.

