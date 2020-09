ചരിത്ര നിമിഷം പിറന്നു; ഇസ്‌റാഈലുമായി യുഎഇയും ബഹ്‌റൈനും സമാധാന കരാറില്‍ ഒപ്പിട്ടു

Posted on: September 15, 2020 11:54 pm | Last updated: September 15, 2020 at 11:54 pm