ഈ ചിത്രങ്ങളിലെ പത്ത് വ്യത്യാസങ്ങള്‍ കണ്ടുപിടിക്കാന്‍ വെല്ലുവിളിയുമായി സി ഐ എ

വാഷിംഗ്ടണ്‍ | ട്വിറ്ററില്‍ ഒരു വെല്ലുവിളി നടത്തിയിരിക്കുകയാണ് അമേരിക്കന്‍ രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജന്‍സിയായ സി ഐ എ. ഒരുപോലെയെന്ന് തോന്നുന്ന രണ്ട് ചിത്രങ്ങളിലെ പത്ത് വ്യത്യാസങ്ങള്‍ കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് സി ഐ എയുടെ വെല്ലുവിളി. ജനങ്ങളുടെ നിരീക്ഷണ പാടവം അറിയാനുള്ള ശ്രമമാണിതെന്ന് സി ഐ എ ട്വിറ്ററില്‍ കുറിച്ചു.

വെല്ലുവിളി ആവേശത്തോടെ ഏറ്റെടുത്ത ട്വിറ്റര്‍ ഉപയോക്താക്കള്‍ പത്തിലേറെ വ്യത്യാസങ്ങള്‍ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒറ്റനോട്ടത്തില്‍ ഒരുപോലെയാണെന്നേ തോന്നൂ. എന്നാല്‍, കഴുകക്കണ്ണുകളോടെ നോക്കുമ്പോള്‍ നിരവധി വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട്.

#TuesdayTrivia #DiscovertheCIA

Put your observation skills to the test. Can you spot the 10 differences in the photo below?

Check back tomorrow to see if you found them all. pic.twitter.com/pKeaAqSLwz

— CIA (@CIA) September 8, 2020