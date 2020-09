രാഷ്ട്രീയ ലാഭത്തിനുള്ള തീക്കളികള്‍!

പുതിയ വിവാദം വലിയതോതില്‍ സാമുദായിക ധ്രുവീകരണത്തിനും മതസ്പർധക്കും കാരണമാകും. ഖുര്‍ആന്‍, റമസാന്‍, യു എ ഇ, ജലീല്‍ എന്നൊക്കെ കേട്ടാല്‍ വികാരം കുത്തിയൊലിക്കാന്‍ മാത്രം സാമുദായിക പ്രതലം വിഷലിപ്തമായ കാലമാണിത്. വെച്ചത് ജലീലിനാണെങ്കിലും കൊള്ളുന്നത് ഒരു സമുദായത്തിന് ഒന്നാകെയാണ്. ചില്ലറ രാഷ്ട്രീയ ലാഭത്തിനു വേണ്ടി രാഷ്ട്രീയക്കാര്‍ ഇമ്മാതിരി തീക്കളി കളിക്കരുത്

