സ്വാമി അഗ്നിവേശ്: ഹിന്ദുത്വ ഭീകരതയെ തുറന്നെതിര്‍ത്ത സന്യാസിവര്യന്‍

ഹിന്ദുത്വത്തിന്റെ ആദര്‍ശം ഫാസിസമാണെന്ന് അദ്ദേഹം തുറന്നുപറഞ്ഞു. വര്‍ഗീയ സംഘര്‍ഷ സമയത്ത് ബജ്‌റംഗദളിന്റെയോ വി.എച്ച്.പി യുടെയോ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ തൃശൂല്‍ വഹിച്ചു നില്‍ക്കുന്നത് കാണുമ്പോള്‍ അതിനെ ആര്‍ക്കും മത ചിഹ്നമായി കാണാനാവില്ലെന്നായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിലപാട്. ഇത്തരം തുറന്നുപറച്ചിലിന്റെ പേരില്‍ സംഘ് ഭീകരരുടെ എക്കാലത്തെയും കണ്ണിലെ കരടായിരുന്നു സ്വാമി അഗ്നിവേശ്.

Posted on: September 11, 2020 8:35 pm | Last updated: September 11, 2020 at 8:42 pm