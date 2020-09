പുതിയ സർക്കാർ സ്കൂളുകൾ കെട്ടിടങ്ങളെല്ലാം മലബാറിലാണെന്ന് വരുത്തിത്തീർക്കാൻ ശ്രമമെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി

Posted on: September 9, 2020 4:49 pm | Last updated: September 9, 2020 at 4:49 pm