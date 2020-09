ഡല്‍ഹിയില്‍ കാര്‍ ഡ്രൈവറെ കൊല്ലുന്നതിന് മുമ്പ് ‘ജയ് ശ്രീ റാം’ വിളിക്കാന്‍ നിര്‍ബന്ധിച്ചതായി ബന്ധുക്കള്‍

Posted on: September 8, 2020 8:03 pm | Last updated: September 8, 2020 at 8:07 pm